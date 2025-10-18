Brutal paliza en un after: una joven quedó inconsciente y lo registraron en un video
La joven convulsionó y perdió el conocimiento a raíz de los golpes. Las imágenes.
Un video que se volvió viral en redes sociales muestra una brutal golpiza ocurrida en el "after" de una fiesta, donde al menos dos jóvenes atacan salvajemente a otra que estaba en el suelo, mientras el hermano de una de las agresoras filma y anima la situación.
El hecho ocurrido en la localidad de Rincón de los Sauces (Neuquén) generó gran conmoción y, como señal de repudio, los agresores fueron escrachados en distintos medios y redes sociales.
"No toman conciencia de lo que pueden causar. Le dieron una patada en la cabeza que podría haberla matado. Doy gracias a Dios que fue apenas 2 centímetros por debajo de la sien", relató Suyai Ramos, madre de Camila, de 19 años, quien fue víctima de la golpiza durante el "after" de la fiesta a la que había asistido con amigas.
La joven salió ese día a una fiesta y más tarde, se dirigió con sus amigas al "after" que se realizaba en una chacra, donde fue atacada de manera inexplicable y violenta. Su madre asegura que el ataque pudo haber sido fatal. Camila fue hospitalizada debido a las múltiples lesiones que sufrió.
El agresor principal fue el hermano de una de las jóvenes que la atacaron. Mientras las chicas golpeaban a Camila, él filmaba la escena. Según relató su madre, la joven convulsionó y perdió el conocimiento a raíz de los golpes, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local.
En las imágenes que circularon, se observa cómo una de las agresoras golpea a Camila mientras apenas puede mantenerse en pie, y la otra le propina una patada en la cabeza. "Ahí quedó inconsciente. Después empezó a convulsionar y la llevaron al hospital", contó Suyai, quien también denunció que el hermano de una de las atacantes alentaba la golpiza frente a la cámara.
"Mi hija se había ido el viernes y el lunes volvía. Pero el domingo tuve que ir a buscarla al hospital. Cuando la fui a ver, ya le habían dado el alta. La encontré muy golpeada, con hematomas por todo el cuerpo. Le patearon la cabeza, la rasguñaron, le duele todo", agregó la madre.
