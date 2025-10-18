Aberrante: mató de 14 puñaladas a su mamá y la causa dio un giro

El caso fue investigado por la muerte de una mujer de 60 años pero dio un giro en las últimas horas.

Un caso conmociona al país luego de que se difundieran fuertes detalles sobre la muerte de una mujer de 60 años y el posterior suicidio de su hijo.

La investigación avanzó en las últimas horas sobre el hecho ocurrido en la provincia de Jujuy: lo que en principio fue difundido como la muerte de un joven (19) que se habría arrojado desde un puente terminó siendo la punta de un crimen aún más grave. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el fiscal a cargo, Diego Cussel, confirmaron que los hechos ocurridos el martes pasado responden a un parricidio seguido del suicidio del presunto autor.

Según lo explicado por el fiscal en la conferencia de prensa, el caso se inició por el hallazgo del cuerpo del joven tras lanzarse desde un puente; poco después, los equipos policiales y periciales determinaron que en la casa que compartía con su madre, en el barrio El Chingo, donde había un cadáver de sexo femenino. La Fiscalía detalló que la escena y las primeras pericias orientan a que la mujer fue asesinada días antes del hallazgo a causa de unas 14 puñaladas entre tórax y cabeza.

Las informaciones oficiales y los informes preliminares de la autopsia señalan que el cuerpo de la mujer presentaba heridas compatibles con agresión con arma blanca y que según estimaciones médicas, llevaría entre 10 y 14 días fallecida al momento de su hallazgo. En ese contexto, la fiscalía investigaba la hipótesis de que el joven convivió con el cuerpo durante varios días antes de huir, e iniciar un incendio en el interior de la vivienda como una suerte de distracción para luego quitarse la vida.

El relato que reconstruyen vecinos y fuentes judiciales apunta a un episodio con varios hitos: un principio de incendio en la vivienda alertó a los vecinos, el joven habría salido del domicilio en un vehículo propiedad de su hermano y horas más tarde fue encontrado sin vida tras arrojarse desde un puente de la ciudad. Posteriormente, al revisar la vivienda, las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer envuelto en una frazada en un patio interno. Estas piezas forman parte ahora de la Investigación Penal Preparatoria que dirige el fiscal Cussel.

Desde la Fiscalía se informó asimismo que la causa está siendo tratada con la intervención de la Unidad especializada en Delitos contra la Integridad de las Personas y Homicidios, que se dispondrán las pericias forenses complementarias y se recabarán testimonios de vecinos y allegados para completar la cronología de los hechos, en una causa que parece estar esclarecida, al menos superficialmente.