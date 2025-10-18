Fatal siniestro en ruta 2: una mujer falleció y su pareja sufrió heridas leves

El auto en el que perdió la vida la mujer de 72 años. (Foto criterioonline.com)

Un trágico accidente ocurrió en el kilómetro 253 de la ruta provincial 2, en los carriles en dirección hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires, protagonizado por un vehículo marca Volkswagen modelo Up de color gris que impactó contra el guardarraíl por razones que aún se investigan.

Como consecuencia del choque, una mujer de 72 años perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor del vehículo, un hombre de 78 años, sufrió lesiones leves.

El rodado quedó detenido sobre el cantero central, y personal policial preservó la escena a la espera de las pericias y del arribo de la morgue judicial.

Según lo detallado por la empresa concesionara de la ruta, el hecho ocurrió en torno a las 16 horas de este viernes 17 de octubre.

En el caso intervino la fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

La víctima fatal fue identificada como Alicia Arena. Su pareja tiene registro de domicilio en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda.