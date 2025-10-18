Chocó violentamente el auto estacionado de una docente, escapó y quedó filmado: "Me cuesta la vida"

Una docente marplatense busca al conductor de un Chevrolet Prisma blanco que chocó su auto, un Ford Ka que estaba estacionado, y se fugó del lugar tras el impacto. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en el barrio Las Avenidas y todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según relató Mariana, la damnificada, el choque se produjo mientras el vehículo estaba estacionado en 12 de Octubre al 4800, y el golpe fue tan fuerte que el Ford Ka terminó arriba de la vereda. En las imágenes se observa cómo el conductor del Prisma frena, desciende, acomoda la trompa del auto para luego retirarse.

“Escuché el ruido pero no salí, y cuando salí a abrirle a una amiga, alrededor de la una de la mañana, veo el auto sobre la vereda. Mi amiga tomó un Uber para irse. Salió por 12 de Octubre y vio un Chevrolet Prisma en 12 de Octubre y Valentini, con el choque en la luz que es él”, contó la propietaria.

La mujer, que trabaja como maestra, pidió colaboración para dar con el responsable. “Necesito encontrar a quien me chocó… soy maestra. Me cuesta la vida”, expresó con angustia.

El caso fue denunciado ante las autoridades y se busca identificar al conductor que protagonizó el siniestro y se dio a la fuga.