Violento choque en ruta 11: un hombre resultó herido
El siniestro se produjo durante la tarde de este sábado entre un auto y una moto.
18 de Octubre de 2025 17:14
Por Redacción 0223
Un hombre de 48 años resultó herido durante la tarde de este sábado tras protagonizar un accidente ocurrido sobre la ruta 11, a la altura de Playa Los Lobos, donde colisionaron un Ford Ka azul y una motocicleta.
Según informaron testigos, ambos vehículos se desplazaban en dirección hacia Miramar cuando, por causas que aún son materia de investigación, se produjo el impacto.
El motociclista fue asistido en el lugar por personal del Same, que posteriormente lo trasladó a un centro de salud para su atención. En tanto, el conductor del auto no habría sufrido lesiones.
En el lugar trabajó además personal policial para ordenar el tránsito y determinar las circunstancias del siniestro.
