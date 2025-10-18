¿Cómo estará el tiempo este Día de la Madre?: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

Después de un sábado soleado pero fresco, según el Servicio Meteorológico Nacional el Día de la Madre en Mar del Plata llegará con buen tiempo y sin lluvias, ideal para compartir al aire libre, aunque con algo de viento del noreste durante gran parte de la jornada.

La madrugada del domingo se presentará algo nublada, con una temperatura mínima de 8 grados y vientos del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el cielo continuará del mismo modo y el termómetro subirá hasta los 11 grados, con viento del norte entre 23 y 31 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, la temperatura máxima llegará a 20 grados, y el viento soplará nuevamente del noreste con la misma intensidad y ráfagas que llegarían a los 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el panorama seguirá estable con un cielo parcialmente nublado, alrededor de 13 grados y ráfagas que podrían mantenerse alrededor de los 50 kilómetros por hora.

Será una jornada agradable y sin lluvias, aunque con viento moderado a fuerte por momentos, especialmente en zonas costeras.