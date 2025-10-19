Video: tiene una extraña enfermedad, el tratamiento se paga en dólares y pide donaciones

Un golpe a la familia y especialmente a "su humana", como describió Ainara (dueña de la gata), no bastó para cortar con el amor de la mascota. "Necesita un tratamiento de 23 ampollas para poder curarse". El problema, es que el costo de las mismas es en dólares.

Las ampollas cuestan entre 300 y 600 dólares. Es por eso que, ante la imposibilidad de juntar el dinero, Ainara le abrió una cuenta a Olivia (la gata) para difundir el caso y pedir donaciones. En Instagram @oli_pif.

Cuál es la extraña enfermedad de la gatita

Olivia tiene PIF húmedo, una enfermedad viral que se presenta en pocos casos, mayoritariamente en gatos jóvenes y puede ser mortal. Es conocida como el "coronavirus felino". La peritonitis infecciosa felina (PIF) causa síntomas leves y se transmite por las heces, pero infecta las células sanguíneas que luego se desplazan por todo el cuerpo.

El Instagram para comunicarse.

El alias para quien quiera donar y así colaborar con el dinero necesario, es ainara1406.