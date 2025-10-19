"No hay que rendirse": el ejemplo de las Rosas del Mar, la concientización y la clave en los controles para prevenir y curar

El mes de octubre es el mes rosa, color que se emparenta con la concientización sobre la importancia de los controles: el cáncer de mama, si es detectado a tiempo, tiene grandes posibilidades de ser curado. Y un ejemplo de motivación, fuerza y coraje es el grupo "Rosas del mar". Ellas practican remo dos veces por semana en la Laguna de los Padres, dan charlas para difundir información y motivan no solo a marplatenses, sino también a mujeres de otras ciudades a través de sus cuentas en internet.

"Una compañera, de Buenos Aires, me pregunta por las redes: 'pero ¿vos salís a caminar haciendo quimio?'". La anécdota de una de las integrantes de Rosas del Mar refleja el poder de la demostración. Caminando o arriba del bote, las mujeres trasladan el mensaje de que el deporte fortalece la salud y el bienestar emocional. "Yo tomo la medicación, voy al médico y no me acuerdo que tengo cáncer", agrega otra integrante del movimiento frente al micrófono de 0223.

"Cada tipo de cáncer de mama es diferente. A cada mujer la atraviesa de manera distinta. Siempre es un baldazo de agua fría", advierte Mariana Gérez, la conductora de Canal 10 que participa activamente del grupo deportivo y está comprometida junto a sus compañeras en la causa, apuntalando la campaña de difusión.

El objetivo en este 2025 pasa por la obtención de un segundo bote propio del equipo, que se entrena en el Club Atlantis bajo la dirección técnica de Román Palet. Ospesca les donó el primero, pero ahora van por más. Más remadas juntas, más deporte y más salud. Una concientización activa, y una transformación del momento amargo que puede convertirse en algo positivo. "No hay que dejarse estar con los controles", agregan las Rosas del Mar, un grupo que inspira y trabaja concretamente contra el cáncer de mama.