Tiene un refugio de perros, pero lo internaron de urgencia y necesitan tránsito para las mascotas

Edgardo es uno de los rescatistas históricos de Mar del Plata y fundador de “La cucha de Edgardo”, uno de los primeros refugios de la ciudad. Está internado con una neumonía con infección pulmonar agravada por Epoc en el Hospital Privado de Comunidad nuevamente y las voluntarias tratan de dar en adopción a los animales que aún quedan en el lugar.

En diálogo con 0223, Agustina, una de las tres voluntarias que tiene el refugio explicó que Edgardo está mejorando. “Está saturando bien, pero no sabemos cuánto tiempo va a estar Edgar internado”, dijo, al tiempo que resaltó que los hijos del proteccionista se encuentran abocados su cuidado, por lo que acuden al refugio solo una vez por día a alimentar a los animales. “Nosotras vamos a hacer tareas de limpieza”, explica.

Debido a que esta situación puede prolongarse bastante, tanto los hijos de Edgardo como las proteccionistas acordaron dar en adopción a los animales que se encuentran en el refugio. “Son siete en total. Después de la primera internación de Edgardo hace dos años, habíamos quedado solo con tres “cucheritos” pero el número creció nuevamente”, explica la joven.

Según explicó Agustina, todos los animales se entregan castrados, con su bolsón de alimento y pipeta y medicación en los casos que se necesita. “Tenemos dos que toman medicación diaria. Son todos adultos, conviven con otros animales, son super fósiles, buenos”, detalla.

Por último, Agostina indicó que, debido al cuadro de salud que le toca atravesar a Edgar, cambiaron el alias para que las donaciones las reciban las voluntarias. El nuevo Alias del refugio es Ayudemos.a.Edgar CVU: 0000003100077445128259 a nombre de Agustina Gacitua.

Quienes quieran adoptar a alguno de los "cucheritos" puede contactarse al 2236357022.