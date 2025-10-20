Con dos marplatenses, Argentina confirmó el equipo para el Final 8

Nada que tocar. La Asociación Argentina de Tenis dio a conocer el equipo que disputará el Final 8 de la Copa Davis con la inclusión de dos marplatenses. Los mismos que vencieron a Países Bajos, como visitante, enfrentarán a Alemania en los cuartos de final que se disputarán el jueves 20 de noviembre desde las 13. Horacio Zeballos y Francisco Comesaña sueñan con darle la segunda ensaladera al país.

El resto de la nómina de "Los Halcones" la completan los singlistas Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, mientras que Andrés Molteni será compañero de "Cebolla" en el dobles.

Cuando falta un mes para el inicio de la serie, Alemania fue el primero que anunció a los cinco integrantes con la novedad del regreso de su mejor raqueta y actual número 3 del mundo, Alexander Zverev.



Unas horas después llegó el esperado anuncio de Frana, quien finalmente decidió repetir los nombres que superó a Países Bajos, finalista de la edición 2024, por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 como visitante en Groningen. "No hay dos historias iguales, ni dos caminos idénticos. A Bolonia llegamos a nuestra manera. Hay equipo. ¡Vamos Argentina!", fue el mensaje de la Asociación Argentina de Tenis junto a un video con imágenes de la victoria en Países Bajos.

Una de las dudas era en torno al tercer singlista que iba a acompañar a Fran Cerúndolo y Tomy Etcheverry y Frana apostó nuevamente por el "Tiburón" Comesaña, quien tuvo su debut absoluto en la Davis cuando disputó el cuarto punto. Comesaña se metió en el equipo en reemplazo de Mariano Navone y teniendo en cuenta la cancha rápida indoor del estadio SuperTennis Arena de Bologna, el capitán se inclinó nuevamente por el marplatense.

Argentina, ganadora de la edición 2016, es el único no europeo clasificado al Final 8 y tendrá enfrente a Alemania en un cruce de eliminación directa en la que cada serie se definirá al mejor de tres puntos: dos partidos de singles (las raquetas número 1 Vs. 1 y las raquetas 2 Vs 2) y uno de dobles.

