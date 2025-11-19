El homenaje de la AAT que emocionó a Horacio Zeballos antes del Final 8 de la Copa Davis

Uno de los mejores doblistas de la historia, el marplatense Horacio Zeballos, fue homenajeado por la Asociación Argentina de Tenis, en la previa de la serie del Final 8 de la Copa Davis contra Alemania en Bolonia. "Esto, para mí, es oro. Es mucho más que Roland Garros, que el US Open o el N°1", expresó "Cebolla".

En medio de la preparación para la serie de este jueves contra Alemania por los cuartos de final, la delegación argentina tuvo un momento de emoción durante un merecido reconocimiento para Zeballos, quien a los 40 años mantiene al tenis nacional en lo más alto de la competencia en dobles.

El marplatense recibió por parte de la conducción de la AAT integrada por Agustín Calleri y Mariano Zabaleta una obra de parte con tres pelotas de tenis doradas que representan el puesto número 1 del ranking ATP de dobles que alcanzó en mayo de 2024 y los recientes Grand Slam que conquistó en Estados Unidos y Francia junto al español Granollers, quien también participó de la improvisada ceremonia que se realizó en la pista del Super Tennis Arena.

“Esto, para mí, es oro. Es mucho más que Roland Garros, que el US Open o el N°1", expresó Zeballos visiblemente emocionado por la sorpresa de la delegación.

"Cebolla" junto a Andrés Molteni formará la pareja argentina que enfrentará este jueves a los alemanes Krawietz y Puetz.

