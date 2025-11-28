De “Tiburón” a “Tiburón”: Aldosivi reconoció a Comesaña

La dirigencia de Aldosivi se movó rápido y le brindó un merecido reconocimiento a quien lleva sus colores por el mundo.

Luego de formar parte del equipo argentino que jugó el Final 8 de la Copa Davis en Italia, el tenista marplatense Francisco Comesaña regresó a nuestra ciudad y recibió un reconocimiento de parte de Aldosivi, el club del que es hincha y que le valió su apodo: “Tiburón”.

Este viernes, Fran fue nombrado embajador deportivo de Aldosivi y socio honorífico del club del Puerto. El presidente Hernán Tillous y otras autoridades lo recibieron y realizaron el festejo que usa el tenista en cada uno de sus triunfos.​​​​​​​

Después de un gran año deportivo, este fin de semana jugará una exhibición en el club Náutico junto a Luciano Darderi.

