De “Tiburón” a “Tiburón”: Aldosivi reconoció a Comesaña
El tenista marplatense está en nuestra ciudad y recibió un nombramiento que lo enorgullece del club de sus amores.
28 de Noviembre de 2025 18:53
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de formar parte del equipo argentino que jugó el Final 8 de la Copa Davis en Italia, el tenista marplatense Francisco Comesaña regresó a nuestra ciudad y recibió un reconocimiento de parte de Aldosivi, el club del que es hincha y que le valió su apodo: “Tiburón”.
Este viernes, Fran fue nombrado embajador deportivo de Aldosivi y socio honorífico del club del Puerto. El presidente Hernán Tillous y otras autoridades lo recibieron y realizaron el festejo que usa el tenista en cada uno de sus triunfos.
Después de un gran año deportivo, este fin de semana jugará una exhibición en el club Náutico junto a Luciano Darderi.
