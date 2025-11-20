Zeballos y Molteni batallaron pero no alcanzó: Alemania se metió en semifinal

El equipo argentino de Copa Davis cayó con Alemania por 2-1 en la serie de cuartos de final que disputaron en el estadio SuperTennis de Bologna, Italia. Tomás Etcheverry había adelantado al conjunto nacional, Cerúndolo no pudo con Zverev y se definió todo en un doble apasionante donde Horacio Zeballos y Andrés Molteni no pudieron aprovechar sus chances, salvaron varias del rival, pero se terminó inclinando para los europeos que se medirán con España.

El punto decisivo fue en el dobles, partido en el que Zeballos y Molteni perdieron por 6-4, 4-6 y 6-7 (10/12) con Kevin Krawietz y Tim Puetz, que comparten el undécimo puesto del ranking. En el primer set, la dupla nacional quebró por primera vez en el tercer game, en el único en el que los alemanes otorgaron algún tipo de ventaja, y no sufrió puntos de quiebre en todo el parcial, manteniendo la diferencia positiva hasta el final del set con la efectividad al servicio de Zeballos, que no perdió un solo punto al saque, y las voleas de Molteni.

El segundo set arrancó con algunas complicaciones, con un quiebre sufrido por el exnúmero 1 del mundo en dobles, y, aunque pudieron recuperar el servicio en el séptimo juego, un nuevo servicio perdido en el décimo game generó la llegada del tercer set. La manga decisiva tuvo mucha paridad. Los argentinos contaron con tres puntos de quiebre, que no pudieron aprovechar, aunque ambos equipos fueron muy efectivos con su juego, con la volea y el smash de los sudamericanos y el juego potente de los Krawietz y Puetz.

El tercer set, y la clasificación, tuvo que definirse en un tie-break en el que empezaron a aparecer los errores. Ninguno de los dos equipos estuvo fino al servicio, siendo Tim Puetz el único que mantenía la solvencia en esa faceta, y hubo siete match points, tres de los argentinos, hasta la llegada del decisivo. En un punto largo que tuvo voleas de ambos lados, Puetz conectó un buen passing shot de derecha que superó a Molteni, que estaba en la red y no llegó a cubrir la paralela, y picó sobre la línea para sentenciar el triunfo.

El primer partido de la serie fue encabezado por Tomás Etcheverry, que tuvo un rendimiento muy solido para anteponerse a Jan-Lennard Struff (84°) por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7). A pesar de un arranque complicado, sufriendo un break tempranero, Etcheverry se pudo recuperar y se hizo fuerte con su servicio, jugando al contraataque ante un rival de buen rendimiento en superficie dura y estadios cubiertos. Con un solo quiebre, pero mucha constancia en ambos tie-breaks, “Retu” puso a Argentina en ventaja desde el comienzo.

Más tarde, Francisco Cerúndolo (21°) dejó pasar la oportunidad de asegurar la clasificación de Argentina a las semifinales de la Copa Davis al caer en sets corridos ante Alexander Zverev (3°). El argentino llegaba con la presión de cerrar la serie tras el triunfo inicial de Etcheverry y con un historial favorable de 3-1 ante el alemán, pero no logró sostener su nivel frente a un rival más sólido y preciso en los momentos clave. Desde el arranque, Cerúndolo se vio obligado a pelotear más para sostener sus turnos de servicio, mientras Zverev imponía un juego prolijo y sin fisuras.



