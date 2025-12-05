Prendieron fuego un auto en la puerta de una casa con la gente adentro: "Fue una locura"

Una lectora de 0223 se comunicó con el medio para contar su noche, realmente difícil para descansar. "Tipo 4.30, prendieron fuego al frente de una vivienda con gente durmiendo adentro: nenes, mayores y una bebe. Pudo haber sido una tragedia. Vinieron la policía, ambulancia y bomberos", contó Micaela.

¿Qué generó semejante caos en el barrio Florentino Ameghino? Según refirió Micaela, esto es una historia repetida. "Queman los autos robados o para robarlos", expresó. El hecho se registró en Balcarce al 9800 durante esta madrugada.

El caos llegó a los vecinos al instante. Primero, preocupados por la familia que vive detrás de lo que era puro fuego. Cuando salieron las personas que allí residen, a la par, todo el barrio estaba en la vereda, entre gritos, ruidos y una imagen de ferocidad otorgada por el incendio.

El auto incendiándose en la calle.

Una modalidad que denunciaron en otros barrios

En diferentes puntos de la zona sur de la ciudad, los vecinos alertaron una situación similar. Según escribieron en comunicación con el WhatsApp de 0223, cada vez más autos quemados aparecen a la vera de la Ruta 11. Sin ir más lejos, pasando el Faro y el Camping del Centro Scout, a la izquierda del camino hay tres coches (quemados) al costado del camino, uno tras otro.

En diferentes puntos de la periferia geográfica de Mar del Plata se reportan estos abandonos, pero la historia de esta nota explica cómo comienza parte del conflicto: poniendo en peligro a todo un barrio que no pudo dormir por el miedo.