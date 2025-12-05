El acusado de balear al policía tiene 18 años: detuvieron a su hermana en un allanamiento

El avance de la investigación a cargo del Gabinete de Homicidios de la DDI permitió identificar al sujeto que le habría disparado al oficial de la División de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y allanar una vivienda: si bien el joven de 18 años no fue hallado en el lugar, su hermana de 22 quedó aprehendida en el marco de la causa a cargo de la fiscal Florencia Salas.

La hermana del acusado quedó aprehendida.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se allanó una vivienda en la zona de Armenia y Gascón, a metros del lugar del ataque al oficial Ian Ruiz donde aprehendieron a la joven que fue trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán y este sábado podría declarar en Tribunales.

Dentro de los elementos secuestrados por la policía hay una pistola Bersa Thunder robada en agosto de 2022 a una oficial de policía con dos cargadores, una Taurus con dos cargadores, municiones de distinto calibre, cocaína y celulares.

Elementos secuestrados.

Este viernes declaró a mujer que fue aprehendida en el lugar del ataque que negó tener participación en el hecho, aportó datos de interés para el esclarecimiento y quedó desvinculada de la misma.

Acompañada por el abogado penalista Lucas Tornini tuvo una postura diferente en la causa que se tramita en la fiscalía de Estupefacientes y se negó a declarar. La Justicia de Garantías confirmó el pedido de conversión de aprehensión en detención que hizo la fiscal Daniela Ledesma y seguirá alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.