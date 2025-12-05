Sorteo Mundial 2026: cuánto cuesta viajar para ver a Argentina en EE.UU., México y Canadá
Con el Mundial 2026 a menos de un año, los argentinos ya calculan el costo de viajar a Estados Unidos, México y Canadá para apoyar a la selección en la primera Copa del Mundo con 48 equipos.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó. Será la primera vez que la Copa del Mundo se dispute simultáneamente en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Además, esta edición marcará un récord histórico con 48 selecciones participantes y más de un mes de duración, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.
El fixture de Argentina, que comparte grupo con Austria, Jordania y Argelia, prevé partidos el 16, 22 y 27 de junio, con opciones de sede compartidas entre Kansas y San Francisco para el primer partido, Dallas o San Francisco para el segundo, y Kansas o Dallas para el tercero.
El torneo tendrá lugar en 16 ciudades y se jugarán un total de 104 partidos. Para el público argentino, la inversión será considerable, aunque viajar a Norteamérica resulta más accesible en comparación con la edición anterior en Medio Oriente, gracias a la oferta de varias aerolíneas que conectan directamente con la región.
Por ejemplo, Aeroméxico ofrece vuelos directos ida y vuelta a Ciudad de México para la fase de grupos por US$2100 en su tarifa más económica. Aerolíneas Argentinas presenta precios aproximados de $4.000.000 (alrededor de US$2700 según el cambio actual) para vuelos similares. En tanto, Avianca, con escala en Bogotá, y Latam cotizan vuelos en torno a $6.000.000.
Según Promociones Aéreas, el gasto diario estimado para un turista en Estados Unidos, México y Canadá oscila entre US$40 y US$150, incluyendo alimentación, traslados, entretenimiento, seguro de viaje y entradas a los partidos. Además, quienes planeen visitar Estados Unidos o Canadá deberán tramitar o renovar sus visas correspondientes.
Para quienes prefieren comodidad, existen paquetes turísticos que incluyen vuelos, alojamiento, entradas y traslados. Por ejemplo, Atrápalo ofrece un paquete de dos semanas que incluye tres entradas a partidos de fase de grupos, vuelos, 13 noches en hoteles de cuatro estrellas, traslados a estadios, charlas y asistencia por $12.111.930 (unos US$8183) por persona.
Otra opción es Modo Vuela, que por US$9550 (aproximadamente $14.134.000) brinda vuelos internacionales e internos, alojamiento por 13 noches en hoteles cuatro estrellas, traslados, tres partidos, cobertura médica, un kit de bienvenida y charlas informativas.
Electro Viajes presenta paquetes desde US$14.290 hasta US$17.970 por persona en base doble, que incluyen vuelos desde Buenos Aires, tres partidos, traslados, 12 noches en hoteles cuatro estrellas, cena de bienvenida y un kit de regalo.
Por su parte, Despegar asegura que sus paquetes combinados pueden ofrecer hasta un 30% de ahorro. Entre sus opciones, se encuentra un paquete más completo con alojamiento por 40 noches, 40 entradas, transporte, comidas y vuelos internos por un valor mínimo de US$22.000 por persona.
En cuanto a las entradas, la FIFA informó que los boletos para la fase de grupos costarán US$60, mientras que la final tendrá un precio aproximado de US$6730. Por primera vez, se aplicará un sistema de precios dinámicos, lo que implica que los valores podrán variar según la demanda y ubicación dentro del estadio.
Para evitar estafas, la FIFA implementará una plataforma oficial de reventa que permitirá a los titulares vender sus entradas de forma segura y conforme a la normativa local. Además, se limitará la venta a un máximo de cuatro entradas por partido y un total de 40 boletos por persona para todo el torneo.
Los paquetes Hospitality, que incluyen bebidas, comidas y accesos VIP, ya están disponibles desde mayo. Para los ocho partidos en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, incluyendo la final, los precios oscilan entre US$3500 y US$73.200 por persona. Los seguidores pueden elegir entradas para equipos específicos o ubicaciones particulares.
