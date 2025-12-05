Sorteo Mundial 2026: cuánto cuesta viajar para ver a Argentina en EE.UU., México y Canadá

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó. Será la primera vez que la Copa del Mundo se dispute simultáneamente en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Además, esta edición marcará un récord histórico con 48 selecciones participantes y más de un mes de duración, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

El fixture de Argentina, que comparte grupo con Austria, Jordania y Argelia, prevé partidos el 16, 22 y 27 de junio, con opciones de sede compartidas entre Kansas y San Francisco para el primer partido, Dallas o San Francisco para el segundo, y Kansas o Dallas para el tercero.

El torneo tendrá lugar en 16 ciudades y se jugarán un total de 104 partidos. Para el público argentino, la inversión será considerable, aunque viajar a Norteamérica resulta más accesible en comparación con la edición anterior en Medio Oriente, gracias a la oferta de varias aerolíneas que conectan directamente con la región.

Argentina comparte grupo con Austria, Jordania y Argelia

Por ejemplo, Aeroméxico ofrece vuelos directos ida y vuelta a Ciudad de México para la fase de grupos por US$2100 en su tarifa más económica. Aerolíneas Argentinas presenta precios aproximados de $4.000.000 (alrededor de US$2700 según el cambio actual) para vuelos similares. En tanto, Avianca, con escala en Bogotá, y Latam cotizan vuelos en torno a $6.000.000.

Según Promociones Aéreas, el gasto diario estimado para un turista en Estados Unidos, México y Canadá oscila entre US$40 y US$150, incluyendo alimentación, traslados, entretenimiento, seguro de viaje y entradas a los partidos. Además, quienes planeen visitar Estados Unidos o Canadá deberán tramitar o renovar sus visas correspondientes.

Para quienes prefieren comodidad, existen paquetes turísticos que incluyen vuelos, alojamiento, entradas y traslados. Por ejemplo, Atrápalo ofrece un paquete de dos semanas que incluye tres entradas a partidos de fase de grupos, vuelos, 13 noches en hoteles de cuatro estrellas, traslados a estadios, charlas y asistencia por $12.111.930 (unos US$8183) por persona.

Argentina buscará su cuarta Copa del Mundo.

Otra opción es Modo Vuela, que por US$9550 (aproximadamente $14.134.000) brinda vuelos internacionales e internos, alojamiento por 13 noches en hoteles cuatro estrellas, traslados, tres partidos, cobertura médica, un kit de bienvenida y charlas informativas.

Electro Viajes presenta paquetes desde US$14.290 hasta US$17.970 por persona en base doble, que incluyen vuelos desde Buenos Aires, tres partidos, traslados, 12 noches en hoteles cuatro estrellas, cena de bienvenida y un kit de regalo.

Por su parte, Despegar asegura que sus paquetes combinados pueden ofrecer hasta un 30% de ahorro. Entre sus opciones, se encuentra un paquete más completo con alojamiento por 40 noches, 40 entradas, transporte, comidas y vuelos internos por un valor mínimo de US$22.000 por persona.

En cuanto a las entradas, la FIFA informó que los boletos para la fase de grupos costarán US$60, mientras que la final tendrá un precio aproximado de US$6730. Por primera vez, se aplicará un sistema de precios dinámicos, lo que implica que los valores podrán variar según la demanda y ubicación dentro del estadio.

Para evitar estafas, la FIFA implementará una plataforma oficial de reventa que permitirá a los titulares vender sus entradas de forma segura y conforme a la normativa local. Además, se limitará la venta a un máximo de cuatro entradas por partido y un total de 40 boletos por persona para todo el torneo.

Los paquetes Hospitality, que incluyen bebidas, comidas y accesos VIP, ya están disponibles desde mayo. Para los ocho partidos en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, incluyendo la final, los precios oscilan entre US$3500 y US$73.200 por persona. Los seguidores pueden elegir entradas para equipos específicos o ubicaciones particulares.

