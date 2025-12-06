Quilmes sufrió otro revés en Entre Ríos

Central Entrerriano logró quebrarlo en el tercer cuarto a Quilmes y se llevó el triunfo por 97 a 72, ante el puntero de la Conferencia Sur, con 26 puntos de diferencia.

​​​​​​​

Los dirigidos por Martín Pascal lograron recomponerse luego de una derrota. Con una ofensiva muy fuerte que mejoró cuarto a cuarto, el Rojinegro logró vencer al equipo que hasta el miércoles era el único invicto del torneo. La ficha importante de esta noche fue su alero, Aquiles Montani Wortzel con 23 de valoración y 22 puntos. Los cuatro parciales fueron para el local quien en esta ocasión tuvo una gran efectividad en los lanzamientos de tres puntos.

Con una defensiva frágil y varias pérdidas en el ataque, el conjunto marplatense dio pelea hasta el final, pero no le fue suficiente. Quilmes culminó su gira entrerriana con dos derrotas y una victoria. Su figura fue Federico De Miguel con 22 de valoración y 16 puntos, quien rompió la defensa del local varias veces, logró achicar la diferencia de puntos del último parcial (21-19).

El Cervecero vuelve a su casa y el próximo martes recibirá a El Talar en el José Martínez. Por otro lado Central arma las valijas y sale a su última gira del año, comenzando este lunes ante Centenario de Venado Tuerto.

​​​​​​​