¡Atención pasajeros!: siete líneas volverán a su recorrido céntrico por Belgrano

Los recorridos habían sido modificados hace cinco años, como consecuencia de la pandemia.

El gobierno de Guillermo Montenegro inició los trámites en el Concejo Deliberante para que siete líneas de colectivos vuelvan a circular por la calle Belgrano, luego de los cambios implementados en 2020 en el marco de la pandemia y la instalación de decks gastronómicos sobre esa arteria céntrica.

Según detalla el proyecto de ordenanza elevado este viernes, las modificaciones alcanzarán a las líneas 551, 552A, 552B, 553, 573A, 573B y 573BP, en sus recorridos en sentido norte y noroeste. Hace cinco años, un total de 14 líneas habían sufrido alteraciones para evitar transitar por Córdoba y Belgrano, zonas donde se montaron decks como medida de apoyo a la actividad gastronómica en medio de las restricciones por el Covid-19.

Distintas líneas tuvieron cambios de recorridos para evitar circular por Belgrano, debido a la instalación de decks.

De acuerdo con lo precisado en la iniciativa, el regreso al recorrido anterior obedece a un pedido de la Dirección Provincial de Arquitectura para trasladar las paradas de ómnibus ubicadas sobre la Plazoleta Almirante Brown. Esto se enmarca en las obras de puesta en valor que ejecuta el Ministerio de Infraestructura, orientadas a preservar el espacio, declarado Monumento Histórico Nacional.

Con el cambio de recorridos, estas siete líneas dejarán de pasar por el frente de la plazoleta, ya que volverán a ingresar a la costa por Belgrano, como lo hacían hasta el 2020. Según el expediente, esto permitirá aliviar el flujo de ascenso y descenso de pasajeros en ese sector estratégico de la ciudad.

Ante la consulta de 0223, desde la Municipalidad confirmaron que las única paradas que serán eliminadas de la Plazoleta Almirante Brown serán las afectadas a estas siete líneas, mientras que las correspondientes a las restantes se mantendrán como hasta ahora.

La medida se toma para morigerar el movimiento de pasajeros sobre la Plazoleta Almirante Brown, donde se ejecuta una obra de puesta en valor.

En el texto oficial, el municipio sostuvo que “resulta necesario armonizar las soluciones de movilidad con la preservación del entorno patrimonial”, y señaló que la viabilidad de los nuevos recorridos fue avalada por informes del Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros y la Dirección de Transporte.

El intendente Montenegro indicó en el mensaje enviado a los concejales que “el informe técnico justifica la necesidad de restituir las líneas mencionadas a sus recorridos originales, a fin de optimizar la operación del sistema y resolver las problemáticas detectadas”.

El proyecto ahora será tratado por la nueva composición legislativa, a la espera de su aprobación para su posterior implementación.