Estela de Carlotto cumple: del saludo de CFK por sus 95 años a sus últimas visitas a Mar del Plata

La celebración de los 95 años de Estela de Carlotto reunió gestos de reconocimiento y afecto en el ámbito político argentino. Entre los saludos destacados, la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que resaltó la trayectoria y el impacto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Cristina y Estela en el Senado.

"Es una de esas personas imprescindibles"

La exvicepresidenta nacional enfatizó la capacidad de Estela de Carlotto para convertir el dolor personal en una labor colectiva orientada a la reparación social: “Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”.

Además, definió a la homenajeada como una figura fundamental en la historia argentina y afirmó: “Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”.

Los últimos vínculos con Mar del Plata

En el 2021, Estela de Carlotto visitó a la ciudad durante septiembre. En la primera oportunidad, participó del seminario de “Trabajo y Derechos Humanos”, organizado en forma conjunta por el Sindicato Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica, la Universidad Popular de los/as trabajadores/as (UPT), la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata, y el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Dra. Alicia Moreau (Facultad de Derecho/CIC).

En 2011, luego de la función del film "Verdades Verdaderas. La vida de Estela" en el Teatro Colón, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo junto al director de la película, Nicolás Gil Lavedra, dio una charla abierta para el público. En 2015 regresó a la ciudad para la Feria del Libro. Pero más allá de sus visitas territoriales, el último vínculo con Mar del Plata fue en el 2024 y no positivo para ella.

El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, denunció a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por la presunta comisión del delito de “incitación a la acción violenta” por sus dichos donde planteó “hagamos algo para que (Milei) cambie o que se vaya rápido”.