Cambeses aguantó hasta donde pudo y Racing vuelve con una desventaja mínima

Racing está a 90 minutos de tener una cita con la historia. Hizo las cosas bien en el "Maracaná", sabía que no podía jugar de igual a igual pero su trabajo fue casi perfecto, concentrado y cuando no pudo frenar los ataques tuvo intervenciones brillantes de Facundo Cambeses, la gran figura de la noche. Pero a 2' del final, el arquero tapó un mano a mano impresionante ante Gonzalo Plata, Carrascal capturó el rebote y la pelota que se iba afuera pegó en el cuerpo de Marcos Rojo y terminó en el fondo del arco para darle el 1 a 0 a Flamengo que sacó ventaja mínima en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

La diferencia de posesión fue clara y las mayores situaciones fueron del "Mengao", pero eso no significa que fue tan superior en el juego. Porque mucho de lo que pasó fue porque lo quiso Racing, que de visitante sabía que el empate estaba bien y se sintió cómodo jugando en su campo y apostar a alguna pelota larga para "Maravilla" Martínez o los extremos. Sin embargo, desde el juego, casi no inquietó a Agustín Rossi, que tuvo una sola intervención importante y fue en una pelota parada, cuando reaccionó de manera brillante a un toque de Solari.

En el complemento, el dominio territorial fue aún mayor para los brasileños y la "academia" aguantaba, sufriendo por momentos y apoyándose en las manos salvadoras de Cambeses. Los minutos pasaban y los cambios no imprimían el peso que Filipe Luiz pretendía para su equipo. El arquero parecía que iba a volver con el arco en cero y un empate con sabor a triunfo para definir en casa. Pero a 2' del final, pudo contra los rivales pero no contra un compañero. Plata chocó con el pecho del exBanfield y el remate, que se iba desviado, de Carrascal, se desvió en Rojo y fue el único tanto del partido, que pegó fuerte, pero que no modifica la sensación de que Racing está con vida y a 90 minutos de esa cita que se le viene negando hace casi 60 años.

