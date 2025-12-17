Condenan al dueño de tres bares por trata sexual y promoción de la prostitución

El dueño de tres bares ubicados en el barrio porteño de San Nicolás fue condenado por trata sexual de una mujer y promoción de la prostitución de otras 15. Además, un policía de la Federal también fue sentenciado.

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 porteño condenó a 6 años y 6 meses de prisión a Walter Rivero por haber explotado sexualmente a una mujer y haber facilitado la prostitución de otras 15, entre marzo de 2011 y septiembre de 2012, en tres bares ubicados en el barrio San Nicolás.

En el mismo juicio también fue condenado un efectivo de la Comisaría 3ª de la Policía Federal (PFA), Cristián José Bernal, a 3 años de prisión por considerarlo autor del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de la promoción y facilitación de la prostitución ajena, en calidad de partícipe secundario.

La Justicia pudo corroborar que, junto a otro policía de la misma comisaría -que también fue imputado, pero falleció durante el proceso- recibieron dádivas para proteger el funcionamiento de estos locales.

Desde el portal Fiscales detallaron que el juicio oral -producto de dos causas que fueron unificadas- empezó en diciembre de 2023 ante el tribunal compuesto por los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg. A lo largo de las audiencias declararon 105 testigos y los fundamentos se conocerán el 18 de marzo de 2026.

Otros dos acusados que llegaron al debate, que eran encargados de los bares, fueron absueltos tras la solicitud de los fiscales. El tribunal “ordenó diferir el tratamiento de la solicitud de reparación del daño, tanto para la hija de la denunciante de la explotación sexual -fallecida en 2011- como para las víctimas halladas durante los allanamientos que se realizaron en los locales porteños en el marco de la investigación”.

También se dispuso que la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) contacte a las mujeres que se encontraban presentes en los allanamientos de los locales.

Causa

Por entonces Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) -ahora Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)-, realizó una investigación preliminar en distintos locales de la ciudad de Buenos Aires vinculados a posibles hechos de trata de personas.

Con la obtención de información valiosa, en marzo de 2011 fueron allanados más de un centenar de locales nocturnos que funcionaban bajo la apariencia de comercios lícitos. Fue en uno de esos locales donde se encontró a la víctima de trata, que al momento de declarar detalló los hechos ocurridos en los locales del ahora condenado Walter Rivero y su padre Hugo Rivero -coimputado ya fallecido-.

Desde 2008, según el relato de la víctima, Rivero la captó a través de una falsa oferta laboral y, junto a su padre, la forzaron, mediante violencia física y amenazas, a mantener relaciones sexuales en los locales Classic Irish Pub, Keops y Kir Royal.

Se supo que, en al menos dos oportunidades, la víctima intentó escaparse del lugar, pero debido al gran temor que sentía por los llamados amenazantes que Rivero le realizaba, y el poder que ambos implicados ostentaban al tener vínculos con las fuerzas de seguridad, regresaba a los locales.