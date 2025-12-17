Terror en un barrio de zona norte: ola de robos de dos motochorros con mochila de Pedidos Ya

Denuncian que dos motochorros cometieron al menos cinco robos en el último mes en el barrio Zacagnini, en la zona norte de Mar del Plata. Los vecinos se encuentran aterrados y señalan que no pueden salir a la calle porque "aparecen de la nada".

Según le informaron a 0223, los hechos de los pasados 30 días se registraron en zonas muy cercanas entre sí, que serían: Pasteur y Caseros, Pasteur y Chapeaurouge, Pasteur y avenida Félix U. Camet, Roldán y Zacagnini, y Pedraza y Vuelta de Obligado. Creen que protagonizaron otro asalto en Mariani y Marcos Sastre, ubicación cercana al barrio.

Además, otros robos publicados por este medio en el mismo período apuntan a los mismos delincuentes. Uno de ellos ocurrió en la madrugada del domingo 7 de diciembre en la avenida Estrada y Esquiú, donde dos sujetos en moto apuntaron a una pareja para sustraer el rodado, pero sin éxito.

En cuanto a los testimonios de los vecinos, los mismos individuos serían los autores de los últimos robos y en diferentes ocasiones fueron captados por las cámaras de seguridad. En una de ellas, ocurrida el 11 de diciembre a las 13, se visualiza a un hombre que llega a su vivienda en moto y a los dos sujetos armados, quienes se frenan por delante y lo amenazan de muerte, e incluso se percibe una detonación.

Sin embargo, la torpeza del ladrón al caerse cuando intentaba descender del vehículo, le dio tiempo a la víctima, que logró escapar rápidamente del lugar.

Otro de los videos data del pasado lunes a las 21, cuando un hombre caminaba por Caseros y en el cruce con Pasteur fue sorprendido por los mismos motochorros, que esta vez se llevaron un bolso, la campera y el celular.

De acuerdo al relato de los vecinos, los delincuentes son un hombre y una mujer y suelen utilizar una mochila de Pedidos Ya para pasar desapercibidos, aunque también cambian de rodado y en otros registros se han captado a dos hombres. También, según averiguó 0223, los malvivientes se encontrarían en el barrio Las Dalias.