Gol en contra y fractura a un compañero: Marcos Rojo sacó al capitán de Racing de la revancha con Flamengo

La imagen de Santiago Sosa era muy fuerte y tuvo el peor desenlace.

El polifuncional Santiago Sosa, clave en el esquema táctico del entrenador Gustavo Costas, sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho a raíz de un codazo que le propinó su compañero Marcos Rojo y quedó descartado para la vuelta del próximo miércoles frente al conjunto carioca en el Cilindro.

La derrota de anoche por 1-0 sobre el final del partido ante el Flamengo dejó un sabor amargo en el plantel y el cuerpo técnico, pero sobre todo por la fractura en el rostro de Santiago Sosa, lesión que lo deja afuera de la revancha de las semifinales y, probablemente, fuera de las canchas hasta el próximo año.

Sosa, de 26 años, recibió un codazo de su compañero de equipo Marcos Rojo cuando estaba por finalizar el partido que lo dejó tendido en el suelo y con una fractura en el seno maxilar superior derecho, según dio a conocer el club este jueves.

Debido al golpe recibido, Sosa, que se desempeña de manera destacada tanto en la línea defensiva como en la zona del mediocampo, pasó la noche en observación en una clínica de Río de Janeiro y fue dado de alto esta mañana.

A su regreso al país, el futbolista será evaluado por un cirujano facial que determinará los pasos terapéuticos a seguir.

