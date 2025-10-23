A cara descubierta y a plena luz del día, lo golpearon brutalmente con un silla para robarle la moto: mirá el video

Momentos de tensión se vivieron este jueves por la mañana en una agencia de Quiniela ubicada sobre calle Espora, cerca de Ruta 20, en Córdoba. Dos delincuentes intentaron robarle la moto al dueño del local y lo atacaron a trompadas y sillazos.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 y quedó grabado por las cámaras del local. Allí se ve cómo uno de los ladrones fue directamente al mostrador, mientras que el otro intentó sacar la moto que estaba dentro del comercio.

“Yo estaba trabajando, entraron dos personas e intentaron meterse detrás del mostrador”, relató Ricardo, la víctima, en diálogo con ElDoce.tv. Y siguió: “Quise sacarlos afuera porque siempre hay una guardia cerca, vive una jueza. Es raro que roben ahí”.

Durante el forcejeo, los delincuentes lo tiraron al piso y lo golpearon. “Me empezaron a pegar trompadas y a golpearme con la silla”, contó. Para el hombre, “la moto era lo principal”. Se terminaron llevando el celular y unos 40 mil pesos porque no pudieron sacar el vehículo.

El comerciante logró liberarse y salir del local a pedir ayuda. “Cuando empecé a gritar apareció el guardia de la jueza. Intentó agarrar a uno, pero se zafó y escaparon los dos”, contó. Según Ricardo, en medio del ataque uno de los ladrones amenazó con dispararle, aunque no alcanzó a ver si estaban armados.