Lanús empató en Chile en otra jornada empañada por la violencia

El plantel de Lanús sufrió una agresión en Santiago cuando su micro fue apedreado por simpatizantes de la Universidad de Chile, pese a la sanción que impedía la presencia de público en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. No aprenden más. La Conmebol no le dio la sanción que correspondía y, aunque no pueden entrar a la cancha, mostraron su agresividad en el camino de la delegación argentina.

El episodio encendió la tensión antes del partido y volvió a exponer los problemas de seguridad en el fútbol sudamericano. El hecho ocurrió mientras el equipo argentino se dirigía al estadio para disputar el primer encuentro de la serie. A pocas cuadras del acceso, el micro recibió piedrazos y botellazos que provocaron daños en los vidrios y generaron momentos de miedo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Los efectivos policiales intervinieron para dispersar a los agresores, aunque no se registraron heridos.

Eduardo Salvio expresó su enojo en redes sociales con un mensaje directo que reflejó el malestar del plantel: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable”, escribió el ex Boca, acompañando sus palabras con una imagen del micro dañado. Luego agregó: “Hasta que no maten a un jugador, ¿no van a cambiar?”.

En el partido, Lanús ganaba 2 a 0 y se le escapó en el cuarto de hora final, con un arbitraje polémico del brasileño Daronco y un clima caliente para la revancha de la próxima semana en la "Fortaleza".

