SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Copa Sudamericana

Lanús empató en Chile en otra jornada empañada por la violencia

Universidad de Chile debería estar afuera de la Sudamericana por los hechos vividos frente a Independiente. Pero lo dejaron seguir y su gente volvió a mostrar su peor cara cuando atacaron el micro "granate". En la cancha, fue 2 a 2.

Caliente afuera y adentro, Lanús se fue muy enojado de Chile y definirá en la "Fortaleza".

23 de Octubre de 2025 22:29

Por Redacción 0223

PARA 0223

El plantel de Lanús sufrió una agresión en Santiago cuando su micro fue apedreado por simpatizantes de la Universidad de Chile, pese a la sanción que impedía la presencia de público en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. No aprenden más. La Conmebol no le dio la sanción que correspondía y, aunque no pueden entrar a la cancha, mostraron su agresividad en el camino de la delegación argentina.

El episodio encendió la tensión antes del partido y volvió a exponer los problemas de seguridad en el fútbol sudamericano. El hecho ocurrió mientras el equipo argentino se dirigía al estadio para disputar el primer encuentro de la serie. A pocas cuadras del acceso, el micro recibió piedrazos y botellazos que provocaron daños en los vidrios y generaron momentos de miedo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Los efectivos policiales intervinieron para dispersar a los agresores, aunque no se registraron heridos.

Eduardo Salvio expresó su enojo en redes sociales con un mensaje directo que reflejó el malestar del plantel: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable”, escribió el ex Boca, acompañando sus palabras con una imagen del micro dañado. Luego agregó: “Hasta que no maten a un jugador, ¿no van a cambiar?”.

En el partido, Lanús ganaba 2 a 0 y se le escapó en el cuarto de hora final, con un arbitraje polémico del brasileño Daronco y un clima caliente para la revancha de la próxima semana en la "Fortaleza".
 

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar