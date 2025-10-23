Aldosivi sigue creciendo: inauguró un nuevo espacio gastronómico en el predio

Aunque muchos hacen énfasis solamente en la parte futbolística, Aldosivi continúa con un crecimiento sostenido en lo institucional y una infraestructura que está a la altura de cualquier club grande de Argentina. Incluso, todos los que visitan Mar del Plata elogian el predio de Punta Mogotes y sus espectaculares instalaciones. Pero ahora, se sumó un espacio gastronómico, en el sector de la tienda, que forma parte de una serie de obras que llevó adelante el club en el último tiempo y embellece aún más el predio.

La inauguración oficial fue para los medios e invitados y a partir del viernes podrán ir todos los hinchas, socios y público en general. El encargado de hacer el corte de cinta fue el presidente Hernán Tillous, que resaltó que "después de tanto tiempo, pudimos abrir esta nueva ala para el club, que es la parte de la tienda, que ya venía trabajando hace más de un año, la parte de la oficina de socios y la parte gastronómica, que es para toda la gente de Mar del Plata, no solamente para los socios". E hizo hincapié en que "lo que estamos tratando de hacer es que siga creciendo el club. Hacemos la inauguración esta semana que no hay fútbol y el otro fin de semana, todos a la cancha, nos jugamos una parada grande y todavía estamos con fuerza. Vamos Aldosivi, vamos Mar del Plata", cerró Tillous, pensando en lo que le queda al equipo en la lucha por la permanencia.

Inevitablemente, dentro de las obras, la pregunta obligada era por el estadio y el presidente afirmó que "ya presentamos también los papeles en la parte del Ministerio de Ambiente de Provincia. Hicimos todo un estudio de impacto ambiental propio, pagado por el club y ahora estamos con los idas y vuelta, pidiendo la autorización final para poder empezar las obras. Es lo que más queremos, lo que más necesitamos, y para que el club termine de quedarse bien afianzado donde se tiene que quedar", ilusionó a todos.

Pero después se enfocó en la obra que se estaba inaugurando. "Es un pasito más, después de las obras para la tienda, la oficina de socios, pudimos abrir un lugar nuevo gastronómico en esta ala, con vista al predio, a la cancha donde normalmente juega la reserva. Desde 2010 que estamos acá, lo fuimos pensando y gestionando. Es una alegría muy grande porque nos costó y se pagó todo con ingresos propios del club, eso es muy importante para que siga funcionando como tiene que funcionar, que es desde una masa societaria", destacó Tillous. Respecto al nuevo espacio, "está estipulado que sea de 8 a 19 ó 20 y seguramente en verano seguiremos con horario nocturno, estando al lado de los balnearios y tanto movimiento del sector turístico, nos puede ayudar a que la gente venga, se lleven una camiseta, un pantalón, siga creciendo.

Por último, con un predio de tamaña magnitud, le trajo otra noticia a los hinchas del "tiburón" con algo que se está por venir: "Estamos en charlas para hacer un campus con el Real Madrid, entonces cuando viene el Real Madrid, te viene a ver el predio, empezamos una gestión para ver si en enero, aparte del propio campus que hace el club, lo hacemos con el Real Madrid. El año pasado lo hicimos con el Atlético de Madrid, vino la gente de la Liga Profesional, de AFA, nos felicitaron por el estado del predio. Esto es hacer el club, por supuesto que a todos nos duele perder, todos queremos seguir donde tenemos que seguir, porque creemos que pertenecemos ahí, pero bueno, de esto se trata, de seguir luchando".

