Impactante video: borracho cruzó de carril y atropelló a una motociclista que se encuentra internada

El video muestra el momento en que la mujer queda debajo del auto. Foto: captura.

Una mujer debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras un siniestro vial ocurrido este viernes alrededor de las 18 en avenida Tejedor al 500, donde un automóvil colisionó con una motocicleta y otro vehículo estacionado. El momento quedó registrado a través de cámaras de seguridad de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el conductor del auto se habría subido al cantero central antes del impacto. Personal del Same llegó al lugar y asistió a la motociclista, que fue derivada al Higa con lesiones a evaluar.

Agentes de Tránsito realizaron el test de alcoholemia al automovilista, que arrojó resultado positivo, por lo que fue demorado. Testigos indicaron además que, tras el hecho, se habría producido un altercado en el lugar cuando un familiar de la víctima agredió al conductor.

Personal de Tránsito y de la policía trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.