La contundente postura de Independiente tras la descalificación de la Sudamericana

Los violento le impidieron a los jugadores tratar de seguir avanzando en la copa.

Independiente publicó, en sus redes sociales, un conciso mensaje luego de que se diera a conocer la descalificación de la Copa Sudamericana debido a los graves incidentes ante la Universidad de Chile el pasado miércoles 20 de agosto.

El club de Avellaneda publicó una foto en las redes oficiales del club con un conciso mensaje: “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, con una campera blanca del "rojo", manchada con sangre.

Este miércoles, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comunicó el fallo sobre los graves hechos de violencia en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El ente regulador del fútbol sudamericano determinó que Independiente sea descalificado de la competencia, además de siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la misma cantidad sin poder llevar público en condición de visitante.

La Conmebol determinó la finalización del encuentro en empate 1-1 y, con este resultado, dictaminó la clasificación de la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

