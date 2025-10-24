Los mejores memes de la derrota de Palmeiras le apuntan a River
El equipo brasileño perdió 3 a 0 en Ecuador en la ida de las semifinales y todos se acordaron del equipo de Gallardo, que fue ampliamente superado en la fase anterior.
24 de Octubre de 2025 10:22
Por Redacción 0223
PARA 0223
Liga de Quito dio uno de los golpes más grandes de esta Copa Libertadores: aplastó 3-0 a Palmeiras en Ecuador por la ida de las semifinales y quedó a un paso de metros en la gran final. Y claro, los hinchas de River explotan las redes sociales registrando la dura eliminación en cuartos de final ante el equipo brasileño.
