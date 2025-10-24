SUPLEMENTOS
Copa Libertadores

Los mejores memes de la derrota de Palmeiras le apuntan a River

El equipo brasileño perdió 3 a 0 en Ecuador en la ida de las semifinales y todos se acordaron del equipo de Gallardo, que fue ampliamente superado en la fase anterior.

La derrota de River con Palmeiras cobra mayor valor reas el baile de Liga de Quito

24 de Octubre de 2025 10:22

Por Redacción 0223

PARA 0223

Liga de Quito dio uno de los golpes más grandes de esta Copa Libertadores: aplastó 3-0 a Palmeiras en Ecuador por la ida de las semifinales y quedó a un paso de metros en la gran final. Y claro, los hinchas de River explotan las redes sociales registrando la dura eliminación en cuartos de final ante el equipo brasileño.

