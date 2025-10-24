“Que Dios nos conceda pronto el milagro”: el emotivo pedido de cadena de oración para Thiago Joel Franco

Thiago Joel Franco, el joven de 16 años que hace más de 10 años fue atropellado por el ex campeón de automovilismo Eduardo “Lalo” Ramos y quedó con graves secuelas de por vida, continúa internado y su salud es delicada.

Esta mañana, Rocío Dusek, la mamá de Joel -cómo lo conoce su círculo íntimo- indicó que el joven está internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, desde el 5 de octubre. "Algunos órganos están funcionando mal debido a crisis neurológicas severas", contó en breve diálogo con 0223.

En las últimas horas, su familia escribió un emotivo posteo, pidiendo a la comunidad una cadena de oración.

“Thiago sigue internado. Su estado de salud continúa inestable y, aunque tratamos de mantenernos en pie, hay momentos en los que las fuerzas parecen agotarse. Cada día es una nueva prueba de fe, de paciencia y de esperanza. A veces el cansancio y la angustia pesan más de lo que podemos soportar, pero en medio de todo seguimos confiando en que Dios tiene el control, que Él no suelta nuestra mano ni por un segundo”, expresó su mamá.

En tal sentido, solicitaron a la gente que los “acompañen en oración”.

“Agradecemos a cada persona que ora, que nos escribe, que nos acompaña con cariño en este camino tan difícil. Que Dios los bendiga por tanto amor y que Él en su infinita misericordia, nos conceda pronto el milagro que tanto anhelamos”, afirmó.

“Los médicos del Hospital Italiano seguirán realizando más estudios a nuestro guerrero, ya que el daño neurológico irreversible, provocado por Lalo Ramos al volante en 2014, está empeorando de manera severa”, posteó la familia a través de la red social Facebook.

El 29 de marzo de 2014 sobre el kilómetro 19 de la ruta 226, la familia Franco, compuesta por Enzo (en ese momento de 30 años), Rocío (27) y sus hijos Oriana (8) y Thiago Joel (5) se dirigían en un Chevrolet Corsa a su casa en Mar del Plata, para arreglarse y salir a ver la falla valenciana. Los pequeños nunca habían visto la tradicional quema ni los fuegos artificiales en la Plaza Colón. Pero sucedió la tragedia: un Mercedes Benz conducido a gran velocidad por Ramos, los embistió de atrás. La “cola” del Corsa quedó “borrada” por el fortísimo impacto. El niño sufrió en su cabeza serías lesiones que comprometieron su vida desde entonces.