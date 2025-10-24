Insólito: el docente que buscaban como desaparecido estaba de testigo en un allanamiento

Tras varias horas de intensa búsqueda y preocupación familiar, el docente marplatense que había sido reportado como desaparecido, apareció sano y salvo durante las últimas horas. Lejos de haber buscado ausentarse de su hogar e incomunicarse, su familia no lo encontraba porque la Policía lo llevó como testigo a un allanamiento.

Según pudo saber 0223, el hombre había sido trasladado por la fuerza para ser parte de un operativo que se realizó en Ayacucho al 5000. Fue en ese contexto cuando las autoridades advirtieron que su familia lo estaba buscando desesperadamente. "Le prestaron un celular y se comunicó", dijo un familiar.

El docente había salido rumbo a su trabajo el viernes por la mañana, vestido con una campera clara, pero nunca llegó al colegio donde debía dar clases. Su familia, al no poder contactarse —ya que había perdido su teléfono celular—, comenzó a difundir su foto y número de contacto en redes sociales y medios locales.

La noticia de su aparición llevó tranquilidad a sus seres queridos y vecinos que se habían sumado a la búsqueda. Ahora, la familia agradece la colaboración de la comunidad y de las fuerzas de seguridad, que permitieron esclarecer la situación.