Violento asalto a un abogado: motochorros le apuntaron con una pistola y le robaron la camioneta que tenía hacía 8 días

Un abogado marplatense fue víctima de un asalto el jueves por la noche cuando motochorros lo interceptaron en la puerta de su vivienda del barrio Termas Huinco y a punta de pistola le robaron la camioneta que había comprado hacía apenas ocho días. El rodado fue recuperado a las pocas horas, en parte, gracias al vendedor de la concesionaria que impensadamente tuvo un rol clave.

El hecho se registró minutos después de las 20:30 cuando la víctima había salido de su vivienda ubicada en inmediaciones de Soler casi Edison a dejar comida para los perros que viven en la calle. En las imágenes a las que accedió 0223 se puede ver el momento en el que el abogado, campera en mano, cierra la camioneta Ford 4X4 y tres delincuentes a bordo de una moto cruzan la avenida y se topan con el profesional a punto de ingresar a su vivienda.

Uno de los motochorros descendió rápidamente del rodado de menor porte, se abalanzó sobre el abogado y a punta de pistola le exigió que le entregara sus pertenencias. "Era un nene flaquito. Tiré la llave al piso y me quedé con la campera en la mano y la olla con la cuchara. Había salido a darle de comer a los perros. Me empezó a revisar los bolsillos, pero solo tenía la llave de la camioneta. Estaban todos encapuchados y el que se subió para manejarla tenía guantes", contó.

Se descargó la aplicación y recuperó la camioneta

En declaraciones a este medio, el damnificado explicó que la camioneta era 0 kilómetro y la había comprado hacía apenas ocho días. Gracias al vendedor de la concesionaria se descargó la aplicación de Ford que, entre otras funciones, permite localizar satelitalmente el rodado.

"El vendedor nos hizo hincapié en que descargáramos la aplicación. Me fijé y salió que estaba a 15 cuadras de casa en la zona de Vicente López y Alem. La habían dejado estacionada en una dársena. Estaba impecable. Gracias a la aplicación, la pudimos recuperar", resaltó.

El abogado también subrayó la labor de los efectivos policiales de las comisarías tercera y quinta. "El despliegue fue excelente. Se portaron de primera. Actuaron rápido y muy bien. Me dieron satisfacción", valoró.

La inseguridad al acecho

El profesional indicó que vive en el barrio Termas Huinco hace 20 años y reconoció que es la primera vez que sufre un hecho de estas características.

"Tengo la casa con alarma, con cámaras y cerco perimetral. Está bastante complicada la zona. En esta semana se robaron tres vehículos y los abandonaron en el mismo lugar", concluyó.