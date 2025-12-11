Incertidumbre por la venta de cuatro manzanas: ¿qué pasará con sus históricas canchitas?

Después de la preocupación que vivieron los habitantes de la zona del Museo MAR al enterarse de la venta de los terrenos de la canchita de los Bomberos, ahora son los vecinos de la zona del Estadio José María Minella quienes se vieron sorprendidos y desconcertados por la aparición de un enorme cartel de "se vende" que siembra incertidumbre por el futuro de un icónico espacio verde.

Se trata de las cuatro manzanas ubicadas sobre la diagonal Américo Raúl Canosa entre Ortiz de Zarate y San Salvador, "detrás" del estadio Minella, donde hay dos canchas de fútbol con dos arcos sin red y sus áreas gastadas, utilizadas por los vecinos de la zona desde tiempos inmemorables.

Un enorme cartel con la firma de una inmobiliaria apareció este miércoles anunciando la venta en block de 24.412 metros cuadrados, equivalentes a cuatro manzanas completas.

El cartel en venta que apareció este miércoles.

Pero lo que desató la alarma no fue solo el tamaño del predio, sino el valor simbólico del lugar: allí funcionan hace décadas las canchitas informales donde cientos de marplatenses corren, juegan al fútbol, entrenan o simplemente se reúnen al aire libre.

Para los vecinos, ese rectángulo enorme de pasto gastado, dos arcos metálicos y tierra pisada es mucho más que un lote: es un punto de identidad urbana. Por eso, la repentina noticia cayó como un balde de agua fría.

Las históricas canchitas del Minella son un refugio para los vecinos de la zona.

La incertidumbre creció porque durante años fueron los propios vecinos quienes cortaron el pasto, mantuvieron el espacio y cuidaron las canchas, ante la total ausencia de intervenciones oficiales o privadas. Fuentes oficiales consultadas por 0223 aclararon que el predio no es propiedad del Estado municipal sino de un privado.

Convocatoria urgente: el barrio se organiza

Ante el escenario repentino, este jueves a las 18 horas vecinos, corredores y deportistas autoconvocados realizarán una asamblea abierta en el mismo predio, con la intención de exigir información, frenar cualquier avance hasta conocer la situación real y defender el uso comunitario de las canchas.

"Todos los día vienen personas de todos lados a correr y entrenar y jugar al fútbol. Hace rato que dejaron de cortar el pasto pero nosotros lo seguimos manteniendo", afirmaron.

Los vecinos se encargan muchas veces por su cuenta del mantenimiento.

Un espacio cotidiano que podría tener los días contados

Durante años, las cuatro manzanas funcionaron como una especie de “pulmón deportivo espontáneo”: no hay señalización, ni horarios, ni administración. Solo tierra, césped irregular y marcas invisibles trazadas por miles de pasos. Hoy todo eso está en duda.

El cartel instalado este miércoles no solo anuncia una venta: anuncia, para muchos, el posible fin de un espacio que nunca estuvo formalmente en los mapas, pero sí en la memoria colectiva del deporte popular de Mar del Plata.