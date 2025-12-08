Echó a puñaladas a los ladrones que entraron a robar a su casa

Dos ladrones de 23 y 30 años que el domingo al mediodía entraron a robar a una casa del barrio Constitución fueron aprehendidos por personal policial luego de que el dueño de casa confrontará con uno y los pusiera a la fuga.

Los delincuentes sorprendieron en el interior de la casa a dos hermanos de 15 y 19 años, pero minutos después llegó el padre de ambos que confrontó con uno de ellos y le provocó varias heridas con un arma blanca.

A partir de un llamado al 911 y tras la implementación de operativo cerrojo, personal del Comando de Patrullas aprehendió al más joven de los sujetos en calle Marcos Sastre al 1500 y al otro en Artigas al 1600.

El herido presentaba tres cortes en el torso y fue trasladado lúcido y consciente en una ambulancia del Same al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa por el delito de robo agravado por extracción en grado de tentativa.

Ambos imputados quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.