Vecinos viralizaron su foto y atraparon a acusado de cinco robos

El sospechoso de cometer varios hurtos y escruches en jurisdicción de la comisaría quinta fue aprehendido este miércoles tras un nuevo intento fallido en la zona de Estancia Cabo Corrientes y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El sujeto había sido mencionado en varias denuncias y los vecinos habían viralizado su rostro en los grupos de WhatsApp barriales: lo acusaban del hurto de una moto y de cuatro robos bajo la modalidad escruche y entradera.

Tiene 30 años.

Este miércoles personal de la comisaría quinta y del Comando de Patrullas lo redujo a ciento cincuenta metros de la vivienda a la que había ingresado y le formaron una nueva causa por violación de domicilio.

En el marco de las causas anteriores por robo agravado por escalamiento, robos reiterados y hurto quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas va a declarar en Tribunales.