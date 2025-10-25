Otro fracaso de River: perdió por penales y se quedó sin final
El equipo de Marcelo Gallardo no hizo un buen partido, mereció más en el primer tiempo, pero no tuvo claridad. Llegó a la definición desde los 12 pasos e Independiente Rivadavia consiguió una clasificación histórica.
25 de Octubre de 2025 01:03
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Copa Argentina nos regala noches épicas y no fue la excepción. Con mucha intensidad pero sin goles, con un entretiempo de 40 minutos por la lluvia caída y el anegamiento del campo de juego, por el empuje final de River y por una definición por penales que le dio una clasificación historica a Independiente Rivadavia de Mendoza a la final de la competencia federal. La "Lepra" jugará con Argentinos Juniors en busca de su primera Copa Nacional.
NOTA EN DESARROLLO
