Otro fracaso de River: perdió por penales y se quedó sin final

El equipo de Marcelo Gallardo no hizo un buen partido, mereció más en el primer tiempo, pero no tuvo claridad. Llegó a la definición desde los 12 pasos e Independiente Rivadavia consiguió una clasificación histórica. 

¿Perdió River? Sí. Pero la tapa es Independiente Rivadavia, que consiguió una clasificación histórica.

25 de Octubre de 2025 01:03

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Copa Argentina nos regala noches épicas y no fue la excepción. Con mucha intensidad pero sin goles, con un entretiempo de 40 minutos por la lluvia caída y el anegamiento del campo de juego, por el empuje final de River y por una definición por penales que le dio una clasificación historica a Independiente Rivadavia de Mendoza a la final de la competencia federal. La "Lepra" jugará con Argentinos Juniors en busca de su primera Copa Nacional.

NOTA EN DESARROLLO


 

