Vestidos de policías, golpearon violentamente a un seguridad y se metieron en una joyería

En la huida dejaron abandonada la camioneta en la que se trasladaban, que también era robada.

25 de Octubre de 2025 16:20

Por Redacción 0223

Cuatro personas vestidas con chalecos de la PDI quisieron simular un allanamiento en un edificio céntrico, con el objetivo de robar una joyería que funciona en el tercer piso. El guardia de seguridad les habría pedido la orden de procedimiento y como no la tenían, lo golpearon por haber frustrado el hecho delictivo. 

El episodio se produjo durante la tarde de este viernes en un edificio de Tucumán al 1000, de la ciudad santafesina desde donde huyeron sin poder concretar el robo.

Los delincuentes se movilizaban a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok que dejaron abandonada en Catamarca y San Martín, que había sido robada en una entradera que se dio en la región hace algunos meses. El vehículo tenía pedido de secuestro.

Los agentes de la Brigada Motorizada hallaron la camioneta estacionada, sin ocupantes y con las luces prendidas. Al arrimarse al vehículo reconocieron dentro indumentaria con el rótulo de la Policía de Investigación.

