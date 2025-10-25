Sorpresa en la causa del triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a una de las imputadas

La investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) sumó una nueva detenida este viernes por la noche. Se trata de Mónica Débora Mujica (37), esposa de Víctor Sotacuro Lázaro (41), uno de los principales imputados que ya está preso por el caso.

Detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza arrestaron a Mujica en un refugio del barrio de La Boca, por orden del fiscal Adrián Arribas, según difundió el canal televisivo TN.

La captura se concretó después de que un testigo la señalara como parte de la banda narco que integraban su esposo, conocido como “El Duro” o “El Chato”, y su sobrina Milagros Florencia Ibáñez (20), también detenida.

Según la investigación, Mujica no estuvo dentro de la casa donde mataron a las chicas, pero los investigadores creen que sabía lo que pasaba y tuvo participación en la organización del crimen.

Una de las pruebas más fuertes en su contra surgió de la declaración de su sobrina, Ibáñez, quien contó que Mujica le pidió que borrara toda la información del celular de Sotacuro Lázaro horas después del triple crimen. “Me lo solicitó mi tía de nombre Débora, quien resulta ser la esposa de Víctor. Que el procedimiento lo realicé viendo un video por YouTube”, declaró Ibáñez el 9 de octubre.