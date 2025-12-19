Robaron una bicicleta, escaparon en moto y chocaron con un patrullero

Uno de los dos sujetos que el jueves a la noche circulaba en moto transportando una bicicleta robada al hombre fue aprehendida por personal policial tras una persecución que terminó cuando chocaron un patrullero.

Fue personal del Comando de Patrullas el que vio en inmediaciones de calle Rosales y Florencio Sánchez a dos personas a bordo de una Honda Twister que llevaban una bicicleta al hombro. Minutos después un llamado al 911 denunció la sustracción de una bicicleta en la zona por lo que comenzó una persecución.

Tiene 20 años.

Los sujetos se descartaron de la bicicleta en Rosales entre Tripulantes del Fournier y Bouchard, continuaron su huída y chocaron con un patrullero en De Los Inmigrantes y Lebenshon. “Uno de los sujetos fue aprehendido en el lugar mientras que el otro se dio a la fuga”, dijeron autoridades policiales.

Al verificar la moto confirmaron que la misma registraba un pedido de secuestro activo desde hacía cuarenta y ocho horas por lo que además de la causa por robo se le imputó el delito de encubrimiento.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la aprehensión del imputado y su traslado al complejo penitenciario de Batan hasta que preste declaración en Tribunales.