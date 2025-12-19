Robó una inmobiliaria en Perla norte: le allanaron la casa y no lo encontraron

La difusión de las imágenes del robo que una mujer de 32 años sufrió hace una semana en su inmobiliaria del barrio Perla Norte permitieron identificar al autor, su lugar de residencia y solicitar un allanamiento. La medida se hizo este viernes y como no pudieron hallarlo se dictó una orden de detención.

El 11 de diciembre un sujeto ingresó al local ubicado en Stróbel al 3500, simuló tener un arma en la cintura, amenazó a la denunciante y sustrajo dos celulares, una cadenita, 50 mil pesos y se dio a la fuga.

En el marco de la causa por robo agravado, personal de la comisaría cuarta recabó varios datos que permitieron al fiscal Fernando Berlingeri solicitar el allanamiento que se hizo efectivo en una casa en Eduardo Peralta Ramos al 2900.

En el lugar identificaron a un hombre de 76 años y otro de 47, aunque no hallaron al imputado por lo que se libró la correspondiente orden de detención.