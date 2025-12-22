Internaron nuevamente a Guadalupe: "Su vida pende de un hilo"

La ex vedette, bailarina y cantante Guadalupe se encuentra nuevamente internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) recibiendo cuidados paliativos tras pasar 28 días internada.

"Su estado es muy delicado e irreversible. Los médicos dicen que su vida pende de un hilo, pueden ser días u horas", indicaron allegados de la artista a 0223 visiblemente afligidos por lo sucedido "Está con suero y morfina y no come nada de nada", detallaron..

Después de 28 días de internación en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), la ex vedette había sido dada de alta para continuar con su recuperación en la tranquilidad de su hogar, pero el pasado sábado fue ingresada de urgencia ante un notable deterioro de su salud.

La reconocida actriz había sido intervenida quirúrgicamente el 26 de septiembre tras varios días de internación. La operación tuvo una duración de cuatro horas y finalizó de manera satisfactoria.

"No fue una operación curativa, fue una operación paliativa en realidad, porque el tumor era muy grande y manchó las paredes de otros órganos”, explicaron desde su entorno.

La intervención permitió que Guadalupe pueda volver a ingerir alimentos por vía oral, lo que le dio la posibilidad de recuperar fuerzas para luego iniciar un tratamiento oncológico.