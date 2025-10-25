El puma sigue sin aparecer y no estaría solo: "Lo vio con su pareja y los cachorros"

Las autoridades de Mar Chiquita continúan trabajando en el operativo para localizar al puma que fue visto días atrás en la localidad de Santa Elena, donde un video de una cámara de seguridad registró al animal desplazándose de noche por una zona de pastizales. Ahora trascendió que podrían ser dos los felinos que merodean por el lugar.

El jefe de Defensa Civil del distrito, Horacio Fernández, explicó en diálogo con 0223 que el operativo se mantuvo activo hasta la medianoche del jueves. “Estamos trabajando hasta tarde con el tema del puma porque estos animales salen de noche. Ayer los buscamos durante todo el día, hablando con los puesteros a ver si tenían algún animal que lo hayan matado, para tener registro, pero fue negativo”, indicó.

Fernández remarcó que no hay motivos para el pánico entre los vecinos. “No hay registro de que los pumas ataquen a las personas. Son animales miedosos, hasta un caniche los asusta y enseguida salen disparados. Solo si se sienten acorralados pueden reaccionar para escapar, pero no atacan”, aclaró.

El funcionario también señaló que circula la versión de un vecino que asegura tener imágenes donde el puma no estaría solo, sino acompañado por otro ejemplar y con crías. “Dice que lo vio con una puma y sus cachorros, pero no sabemos si es verdad o mentira. Por eso pedimos que, si alguien lo ve y tiene una foto o video real, nos lo haga llegar para activar el protocolo y poder ubicarlo”, concluyó Fernández.