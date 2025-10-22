Un puma suelto en la calle pone en alerta a los vecinos: sugieren no salir de sus casas

Hay un puma suelto en la calle y la situación llamó la atención de los vecinos de Santa Elena, localidad situada en la zona sur del partido de Mar Chiquita, entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Un video captado por la cámara de seguridad de una vivienda muestra al animal de gran tamaño desplazándose durante la noche por una zona de pastizales, donde una cerca perimetral lo obliga a modificar su recorrido.

El hallazgo generó preocupación entre los vecinos y motivó un operativo conjunto encabezado por la policía rural, Defensa Civil de Mar Chiquita y la división fauna del área de ambiente provincial, que se incorporará en las próximas horas. El objetivo es confirmar si el felino continúa en la zona o si solo se trató de un paso ocasional antes de regresar a su hábitat natural.

Santa Elena es un zona en la que ha crecido de manera numerosa la población, con vecinos que circulan a diario por motivos laborales y escolares. Por eso, las autoridades recomendaron extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios hasta tener certezas sobre la ubicación del animal.

El titular de Defensa Civil del distrito, Horacio Fernández, explicó que el punto donde fue registrado el puma está muy próximo al casco urbano y que pidieron a la gente que esté atenta y que no salga si no es necesario. Al mismo tiempo, personal policial y municipal realiza recorridas preventivas por la zona.

La aparición de pumas en sectores semi-rurales, una constante

En los últimos meses han sido numerosas las apariciones de pumas en diversos sectores semi-rurales del sudeste de la provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona de los distritos de Balcarce, General Pueyrredon y San Cayetano.

La situación motivó a que especialistas y autoridades lleven adelante diversas exposiciones, reuniones y encuentros para que la comunidad entienda cómo gestionar la coexistencia con la especie.