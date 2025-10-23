Puma suelto en Mar Chiquita: sigue la búsqueda del animal y no descartan que se encuentre en Mar del Plata

Ante la presencia de un puma suelto por las calles de Santa Elena, las autoridades del partido de Mar Chiquita continúan con el operativo para localizar al felino y no descartan que pudiese encontrarse en la zona norte de Mar del Plata.

Horacio Fernández, jefe de Defensa Civil de Mar Chiquita, contó a 0223 que a primera hora de este jueves se montó un operativo en los campos de la zona junto con la Policía Rural, tras el pedido que le habían hecho a los vecinos de no salir de sus casas hasta que el animal se alejara.

En un video se lo pudo ver saltando alambrados de las propiedades del lugar. Fue filmado por una cámara de seguridad y se lo ve circulando de noche en una zona loteada de pastizales en la zona urbana cercana a Mar Chiquita, en la localidad de Santa Elena.

"Buscamos por todos los campos linderos y por el momento no vimos nada. Un vecino dijo que los perros estaban muy alterados, pero no hay nada", indicó Fernández. El rastrillaje se extendió incluso hasta el Grupo de Artillería Antiaéreo (Gada) 601, dentro del partido de General Pueyrredon.

"Este animal generalmente de día no está, sale de noche. Estamos buscando rastros. Hay versiones que indican que una pareja tiene cachorros de puma, pero todavía no sabemos nada", expresó sobre la posible presencia del animal.

Fernández pidió a la población que en caso de ver al animal suelto llame a la Policía o a Defensa Civil. "Tenemos tres vehículos trabajando y la Policía nos está ayudando con las recorridas. Estamos alerta", concluyó.