Con sueldos de hasta $360 mil, Puma tiene 9 vacantes de trabajo para cubrir en Argentina

Puma, la reconocida marca de indumentaria de origen Alemán, publicó esta semana en su sitio web 9 vacantes laborales que están dirigidas a argentinos que residan en la Provincia de Buenos Aires y otros puntos del país.

La multinacional necesita cubrir estos puestos: Sourcing Administration and Order Management; Foreign Trade Trainee; IT Help Desk Trainee; IT Trainee; Customer Service Trainee; Paid Media Specialist; Especialistta en Sostenibilidad y Medio Ambiente; Retail District Manager y Retail e-commerce Project and Technology Specialist.

Los sueldos que paga Puma varían, naturalmente, según las responsabilidades del cargo, el tipo de contrato y otras condiciones pero, en líneas generales, se pueden observar a empleados con ingresos que rozan los 400 mil pesos.

Las oportunidades de trabajo que ofrece Puma en Argentina.

Un Foreign Trade Manager, por ejemplo, puede recibir hasta $360 mil y un Jefe de Comercio Exterior percibe entre $270 mil y $335 mil. Por debajo de esa línea, aparece un Sport Marketing (hasta $240 mil) y un Analista Legal ($230 mil).

Cómo postular

Cada una de las vacantes están publicadas en el sitio oficial de Puma: about.puma.com. Para postular, entonces, hay que ingresar a la página y hacer click en la sección "careers". Una vez dentro, la búsqueda laboral permite filtrar por ubicación, área u otro aspecto.

Cuando ya están seleccionadas todas las variables que corresponden, hay que ir por la opción "APPLY NOW" para iniciar el proceso de postulación. En ese caso, habrá que crear una cuentra con mail y contraseña.

Otra opción para postular es Linkedin, la red social del mundo laboral. En este caso, hay que buscar la cuenta oficial de Puma Group (www.linkedin.com/company/puma/) e ir a la sección "empleos".