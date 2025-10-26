Javier Milei votó en medio de un gran operativo de seguridad

El presidente Javier Milei emitió su voto pasadas las 11 de la mañana en la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Almagro, en medio de un importante operativo de seguridad.

El mandatario arribó al establecimiento minutos antes de las 11 y fue recibido por periodistas y curiosos que aguardaban su llegada. Milei se dirigió a la mesa 2211, donde depositó su voto a las 11:07 y evitó tomar contacto con la prensa.

Luego de sufragar, se acercó a un grupo de personas que había esperado desde temprano su llegada en la puerta del establecimiento, brindó algunos saludos, se sacó fotos y se fue rápidamente.

El Presidente cumplió con su derecho cívico en el marco de una jornada electoral marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel, un sistema que se aplica por primera vez a nivel nacional y que el Gobierno considera “un paso fundamental hacia una mayor transparencia y eficiencia” en el proceso electoral.