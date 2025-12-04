“Me voy a romper el lomo por Mar del Plata”: Neme se despidió del Concejo para asumir como intendente interino

En la última sesión de la actual conformación del Concejo Deliberante, Agustín Neme se despidió de sus pares previo a asumir como intendente interino de General Pueyrredon. “Puedo acertar y me puedo equivocar, pero me voy a romper el lomo por Mar del Plata”, remarcó el hasta ahora presidente del bloque del Pro.

En su discurso de cierre, Neme inició con agradecimientos a los trabajadores del Concejo, a los concejales, a sus referentes políticos -Emiliano Giri y Guillermo Montenegro-, a su equipo de trabajo y, especialmente, a su familia.

“Quiero agradecer a todos los trabajadores del Concejo. Cuando ingresé en 2019 entrabas por estos pasillos y te sentías un poco solo. Siempre estuvieron para acompañar, para estar, para enseñarme. La vida se trata de aprender todos los días. Muchas gracias a todos y perdón si en algún momento no estuve a la altura de las circunstancias. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento, de corazón”, expresó.

Dirigiéndose a los 23 concejales restantes, subrayó que “la política es una circunstancia, pero lo humano es lo que queda”, y destacó que se lleva “cosas positivas de cada uno”, independientemente de las diferencias en temas de gestión.

Al hablar de sus referentes dentro del espacio, mencionó en primer lugar al presidente del Pro local: “A un amigo del alma, Emiliano, que confió en mí y lo sigue haciendo; me alienta, me acompaña y me escucha. Son cosas que trascienden la política”. Luego agradeció al intendente: “A Guillermo, gracias por haberme dado la posibilidad, en 2019, de invitarme a acompañarlo en este camino donde aprendí muchísimo”.

“Me voy a romper el lomo”

La parte más esperada fue la vinculada al desafío que comienza el 10 de diciembre, cuando asumirá la intendencia de manera interina mientras Montenegro toma licencia para ocupar su banca como senador provincial.

“En lo que viene, quiero seguir siendo Agustín. Todos los días me levanto siendo Agustín y quiero seguir siéndolo. Puedo acertar y puedo equivocarme, pero me voy a romper el lomo por Mar del Plata”, afirmó.

Finalmente, pidió acompañamiento y sinceridad en el trabajo conjunto: “Les pido que me marquen el camino cuando me pueda equivocar y que me acompañen cuando crean que la decisión que tomamos es la correcta. Quiero hacer las cosas bien, y ese es el objetivo por el que voy a trabajar todos los días”.