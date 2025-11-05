Fuerza Patria redujo la diferencia pero no le alcanzó: La Libertad Avanza ganó por 29.354 votos en Provincia

El escrutinio definitivo realizado tras las elecciones legislativas confirmó que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la victoria sobre Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, aunque por un margen muy estrecho.

Con más de nueve millones de votos emitidos, el resultado definitivo otorgó a 3.649.988 votos a La Libertad Avanza, frente a 3.620.634 para Fuerza Patria. La diferencia final quedó en 29.354 votos, un número que aunque pequeño, ratifica el orden observado en el conteo provisional y confirma la distribución de bancas prevista.

El escrutinio definitivo no modificó el resultado provisorio en términos de quién ganó ni de cuántas bancas correspondían a cada fuerza, aunque sí ajustó el margen de diferencia.

En la noche del 26 de octubre, según los datos preliminares, la ventaja de La Libertad Avanza había sido reportada algo mayor —unos 46.600 votos— pero el recuento final rebajó ese número en alrededor de 17 mil sufragios.

La distribución de las bancas

El resultado definitivo confirmó que LLA se quedó con 17 diputados nacionales por Buenos Aires, mientras que Fuerza Patria obtuvo 16 y el Frente de Izquierda los dos restantes de los 35 en juego.

El estrecho margen no alcanzó para alterar la distribución de escaños; el recambio será conforme a lo que ya había sido estimado tras el conteo provisional.

Por La Libertad Avanza ganaron su banca Diego Santilli, Karen Reichardt, el líder libertario bonaerense Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, el marplatense Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam Niveyro, Sergio Tronco Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, María Fernanda De Sensi, Joaquín Ojeda, María González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera y Javier Sánchez Wrba. Como Santilli fue recientemente designado ministro del Interior, su lugar será ocupado por Ana Tamagno.

Fuerza Patria lllevará a Jorge Taiana, la necochense Jimena ⁠López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio ⁠Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, el marplatense Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzman, Nicolás Trotta y María Elena Velázquez.

La última lista en ingresar diputados es la del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con Nicolás del Caño y Romina del Plá.