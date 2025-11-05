Con un nuevo sabor, ya se conoce el mapa de las heladerías que participarán de La Noche de las Heladerías 2025

Por noveno año consecutivo, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) invita a los fanáticos y fanáticas del helado a vivir "la noche más feliz del año". El jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías de todo el país se sumarán a una nueva edición de La Noche de las Heladerías, el evento más esperado por los amantes del helado artesanal.

La tradicional promoción de 2x1 en cuarto kilo volverá a ser la gran protagonista de la jornada, junto a una variedad de sabores artesanales que reflejan la identidad y la creatividad de los maestros heladeros argentinos. Además, ya se puede consultar el mapa interactivo de locales adheridos, disponible en los canales oficiales de AFADHYA, para conocer todas las heladerías participantes en cada provincia.

Desde el norte hasta el sur del país, la iniciativa tendrá representación federal y busca acercar el Helado Artesanal Argentino a cada rincón, consolidando un evento cultural y gastronómico que crece año tras año. En Mar del Plata, ciudad con una fuerte tradición heladera, serán decenas los locales que ofrecerán promociones y actividades especiales durante la jornada.

Heladerías participantes en Mar del Plata:

Heladeria Polar

Helados Kelly

Helados L’Sucre

AVGVSTVS

Alfonsina mdq

Helados KIWI

Ricolatto Helados

Heladería Frios

HELADOS Eduardiko

Colonial

Nueva edición, nuevo sabor

Este año, los llamados “artesanos de la felicidad” presentarán además un sabor especial creado para la ocasión: Fruta D’Oro, un sorbete de mango y banana con un toque cítrico de lima y granizado de chocolate blanco. Esta innovadora receta surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal, donde los mejores maestros y maestras del país compitieron por crear la elaboración más destacada.

Con actividades, promociones y sabores únicos, La Noche de las Heladerías 2025 promete volver a ser una verdadera fiesta nacional del helado artesanal, reafirmando su lugar como uno de los eventos gastronómicos más esperados del año.