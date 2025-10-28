Tragedia en Italia: el arquero del Inter de Milán atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas

El arquero español del Inter de Milán protagonizó un fatal accidente en una zona residencial cercana al centro de entrenamiento del club.

Un trágico episodio sacude al Inter de Milán. Durante la mañana de este martes, el arquero español Josep Martínez atropelló y mató a un hombre de 81 años que se desplazaba en su silla de ruedas por la Via Bergamo de Fenegrò, una localidad de la provincia de Como, cercana al centro deportivo del club nerazzurro. El hecho causó una gran conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la comunidad local.

Según informó La Gazzetta dello Sport, los servicios de emergencia actuaron de inmediato, desplazando ambulancias, asistencia aérea y unidades de los carabinieri al lugar del siniestro. Sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimar al anciano, los médicos confirmaron su fallecimiento en el sitio. Martínez, quien conducía su automóvil particular, resultó ileso y trató en todo momento de asistir a la víctima tras el impacto. Las causas del accidente aún se investigan.

De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, el hombre en silla de ruedas habría cambiado de dirección de manera imprevista, cruzándose en el trayecto del vehículo conducido por el guardameta. No obstante, otra versión publicada por La Repubblica sostiene que la víctima podría haber sufrido un mareo, lo que provocó que perdiera el control y se desplazara hacia el carril contrario, generando la colisión.

El propio Martínez —quien se encuentra actualmente como suplente del arquero suizo Yann Sommer— se mostró “visiblemente afectado” tras el trágico episodio. Testigos indicaron que el futbolista permaneció junto al cuerpo hasta la llegada de los servicios de emergencia y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer los hechos.

Como muestra de respeto y duelo, el Inter de Milán decidió cancelar la conferencia de prensa prevista para este martes por la tarde, donde el entrenador Cristian Chivu iba a brindar declaraciones previas al partido de Serie A frente a la Fiorentina. Desde el club manifestaron su profundo pesar y ofrecieron sus condolencias a la familia del hombre fallecido.

El episodio ha generado un fuerte impacto emocional en el plantel y en el entorno del Inter. Mientras las autoridades italianas trabajan para determinar las responsabilidades, el futuro inmediato de Josep Martínez dentro del equipo queda en suspenso, en medio de una tragedia que enluta al fútbol italiano.